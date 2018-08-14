Прокуроров, которые не пришли в суд на дебаты по делу против городского головы Харькова Геннадия Кернеса, не станут привлекать к ответственности. Об этом во вторник, 14 августа сообщила спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УП.

"Оба прокуроры предоставили официальные справки о болезни и вынужденном пребывании на больничном в суд и своему руководству", – заявил он. Таким образом, по словам Лысенко, причин для наказания этих правоохранителей нет.

Как сообщала "Страна", 13 августа Совет судей решил защитить судью, принявшего решение о закрытии дела Кернеса. Совет созвал внеочередное заседание, так как в учреждение поступили многочисленные обращения от судей и адвокатов о посягательстве на независимость судебной ветви власти.

Напомним, что прокуратура открыла дело против судьи, который закрыл дело против Кернеса.