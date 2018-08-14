Средняя ожидаемая продолжительность жизни по Украине в 2017 году равнялась почти 72 годам. Об этом сообщает Госслужба статистики.

Выяснилось, что при рождении средняя ожидаемая продолжительность жизни по Украине равна 71,98 года. У женщин показатели немного оптимистичнее - их ожидаемый возраст составляет 76,78 лет, а у мужчин - всего 67,02 лет.

У киевлян шансы на долголетие выше, чем у жителей других областей - у них ожидаемый возраст равен 74,35 годам (78,36 лет у женщин и 69,96 лет у мужчин). В западных областях ожидаемый возраст незначительно разнится: в Ивано-Франковской области - 73,78 года, во Львовской - 73,49 года, в Тернопольской - 73,58 года и Черновицкой - 73,71 года.

В 2017 году средняя продолжительность жизни по достижении 15 лет составляла 57,75 лет. Таким образом, рассчитывалось, что украинцы доживут до 73 лет. По достижении 45 лет средняя продолжительность жизни в прошлом году равнялась 30,28 годам (75 лет), а по достижении 65 - 15,16 лет (80 лет).

Напомним, что ожидаемая продолжительность жизни показывает, сколько проживет группа людей, которые родились в одном году при условии, что смертность для каждой возрастной группы не изменится.

Ранее "Страна" писала о том, что к 2030 году средняя продолжительность жизни в развитых странах достигнет 90 лет.

Также мы сообщали, что по данным Госстата, всего за 5 месяцев в Украине умерли больше тысячи младенцев.