Экс-командира добровольческого подразделения "Торнадо" Руслана Онищенко избили во время вывоза из Лукьяновского СИЗО, сообщил его адвокат Владимир Якимов, пишет Интерфакс-Украина.

"Я был у него на днях в Белой Церкви. Он сильно побит, у него кровавые следы от наручников. Мы написали заявление о преступлении, а там дальше будет видно, что и как", - рассказал он.

Сегодня под Лукьяновским СИЗО родственники и сторонники "торнадовцев" проводят митинг с требованием вернуть экс-добровольцев обратно в столичный изолятор.

Напомним, 9 августа экс-"торнадовцев" пытались вывезти на трех автозаках в разные места временного содержания. Перед этим они забаррикадировали выход из камеры и оказывали сопротивление правоохранителям, после чего на место прибыл спецназ Государственной пенитенциарной службы, а въезды и выезды из СИЗО были заблокированы полицейскими.

Под СИЗО тогда собралось около 30-40 человек, которые пытались помешать вывезти из него "торнадовцев". В ситуации вмешались правоохранители, произошли небольшие потасовки.

Адвокат Якимов заявил, что его подзащитных специально пытаются разделить, поскольку сообща они успешно противостоят различным трудностям. Он даже не исключает, что их намерены физически уничтожить. По его словам, неизвестные люди без опознавательных знаков 9 августа заехали на территорию Лукьяновского СИЗО, после чего начали избивать "торнадовцев", которые там находятся. "Они вынуждены были защищаться. Каким образом? Просто прятаться от них. "Торнадовцев" просто избивали непосредственно в камерах", - заявил адвокат. Якимов также утверждал, что был избит один из адвокатов "торнадовцев".

Сейчас Руслан Онищенко находится в СИЗО Белой Церкви, его заместитель Николай Цукур – в Буче Киевской области, а еще один торнадовец, гражданин Беларуси Даниил Ляшук – в село Мартусовку Бориспольского района Киевской области.

Рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД, затем была расформирована. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. В итоге Онищенко приговорили к 11 годам лишения свободы, Цукура – к 9 годам, гражданин Беларуси Даниила Ляшука – к 10 годам, Илью Холода – к 9,5 годам. Данное решение обжаловано в Апелляционном суде Киева и пока находится на стадии ознакомления адвокатов, которых в процессе уже порядка 10 человек, с материалами дела.

Ранее "Страна" сообщала, что после бунта "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО министр грозит его сотрудникам как минимум увольнением.

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