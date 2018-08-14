С 22 августа Министерство внутренних дел (МВД) перейдет на усиленный режим работы в связи с празднованием Дня независимости Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"В связи с проведением мероприятий, посвященных 27-й годовщине независимости Украины 24 августа, Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и специалисты ГосЧС переходят на усиленный вариант несения службы", - сказано в нем.

Согласно сообщению, в честь годовщины независимости в стране запланировано проведение более 1 тыс. торжественных мероприятий, в которых примут участие 700 тыс. человек.

"Для проведения публичных мероприятий во время празднования Дня Государственного Флага и Дня Независимости Украины МВД будет привлекать все свои подразделения. Будут работать антиконфликтные группы, кинологи и взрывотехники, другие подразделения Национальной полиции и военнослужащие Нацгвардии", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра внутренних дел Сергея Ярового.

Отмечается, что правоохранители постоянно мониторят ситуацию и учитывают все возможные вызовы, прежде всего террористические угрозы.

На время торжеств для отслеживания оперативной ситуации будут развернуты ситуационные центры, налажен оперативный обмен информацией между подразделениями МВД. Также при планировании обеспечения безопасности во время мероприятий правоохранители будут сотрудничать со Службой безопасности Украины и Управлением государственной охраны.

Кроме того, будет усилена работа на блокпостах Донецкой и Луганской областей и автодорогах страны, а также охрана границы.

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