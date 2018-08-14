В коммунальной корпорации "Киевавтодор" напоминают об ограничении движения для тяжеловесных транспортных средств при температуре воздуха, превышающей +28ºС.

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"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" напоминает: в период, когда температура воздуха достигает более +28ºС, в столице с 10:00 до 22:00 вводится ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 тонны и нагрузкой на ось более 7 тонн", - сообщается на странице Киевской горгосадминистрации в соцсети. Данное ограничение введено соответствующим распоряжением КГГА от 7 июля 2012 года.

Согласно информации на сайте Укргидрометцентра, во вторник максимальная температура воздуха в Киеве может достигнуть +32ºС. 15 августа ожидается +34ºС.

Отметим, что, согласно прогнозам, столбики термометров будут преодолевать 28-градусную отметку еще приблизительно две недели.

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