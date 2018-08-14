Альфа-Банк с 9 утра 22 августа временно заморозит обслуживание своих платежных карт из-за перехода на новый процессинговый центр. Об этом, сообщается на сайте финучреждения.

Также банк уточняет, что карточками не удастся:

рассчитаться через платежный терминал за товары и услуги;

снять наличные в банкомате;

перечислить средства на другую карту;

воспользоваться в системе интернет-банкинге My Alfa-Bank и в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine.

Также сразу два дня — 21 и 22 августа — клиенты Альфы не смогут устанавливать и менять PIN-коды на своем пластике.

Все это людям предлагают сделать до оговоренных дат или после них. То есть после того, как Альфа-Банк проведет перевод пластика на обслуживание в свой личный процессинговый центр (раньше финучреждение обслуживалось в Украинском процессинговом центре), начатое еще в 2017 г. Следующая неделя станет решающей в этом плане. И в Альфе надеются, что все пройдет удачно.

На всякий случай, людей призывают заранее обзавестись наличными и провести обязательные платежи.

Ранее "Страна" сообщала, что Альфа-банк не собирается продавать бизнес в Украине.

Также мы писали, что Альфа-банк не будет продавать украинскую "дочку", несмотря на погромы.