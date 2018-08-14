Сегодня, 14 августа, на матче третьего квалифайна Лиги чемпионов между киевским Динамо и пражской Славией будет присутствовать главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко.

Наставник "сине-желтых" просмотрит матч на НСК "Олимпийский" "вживую", чтобы оценить состояние сборников киевского Динамо, кв преддверии матчей в Лиге наций УЕФА, передает Команда №1.

Ранее Андрей Шевченко со своим помощником Андреа Малдерой посетил матч третьего тура УПЛ между Динамо и Шахтером, который состоялся 3 августа в Киеве.

В Лиге наций сборная Украины стартует 6 сентября. В этот день сине-желтые сыграют первый выездной матч в группе В против сборной Чехии.

Ранее "Страна" сообщала, что в матче Динамо - Славия, Хацкевич пообещал быть агрессивными, как осы в Праге.