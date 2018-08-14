Канцлер Германии Ангела Меркель 23-24 августа, после встречи с президентом России Владимиром Путиным, посетит с официальным визитом Грузию. Об этом сообщил во вторник журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

"Визит в Грузию канцлера Германии крайне важен для нас. Этот высокого уровня визит подчеркивает, что Германия твердо поддерживает стремление Грузии интегрироваться в евроатлантическое пространство", - сказал Залкалиани.

По его словам, визит Ангелы Меркель в страны Южного Кавказа в рамках е регионального турне важен и с точки зрения проходящих в регионе процессов и возникающих вызовов.

Ранее "Страна" сообщала, что у Путина подтвердили переговоры с Меркель о ситуации в Украине и энергетике.

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