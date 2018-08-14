Уволенный МИД с поста консула Украины в Гамбурге за антисемитские высказывания Василий Марушинец заявил о своем намерении побороться за кресло президента страны. Об этом он написал в соцсети.

Скриншот: facebook.com/Мила Лелонг

В сообщении говорится, что Василий Марушинец на встрече со своим другом Дмитрием Нагорным пришел к выводу, что находящуюся в опасности независимость Украины необходимо спасать.

"Решили таки "тряхнуть стариной" и спасать государство и народ - уже буквально, а не болтовней или флэш-мобами. Конечно, обсудили вопрос президентской программы, так как неровен час, как говорится. Конечно же, если будет принято такое решение и если это решение поддержит наш большой УКРАИНСКИЙ народ, на алтарь Великой Победы которого положил всю свою сознательную жизнь. Пока что, дорогие друзья, я в глубоких раздумьях, стесняюсь своей бедности, потому что не имею 2,5 млн грн для регистрации в порядке самовыдвижения - не наворовал, ne nakraw. Разве что скинуться сообща", - написал на своей странице в сети Марушинец.

Намерения Василия Марушинца уже нашли поддержку у некоторых пользователей Facebook.

Скриншот: facebook.com/Мила Лелонг

"Я предлагаю, как украинский националист из Донбасса, кандидатуру Василия Марушинеця на пост президента! По моему мнению Василий Иванович является достойным человеком и настоящим патриотом Украины!", - пишет Александр Статива.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудник генконсульства Украины публикует антисемитские посты в соцсетях. Позднее его отстранили от работы. Мы также собрали все, что известно о консуле Украины в Гамбурге, который попал в антисемитский скандал.

Кроме того, "Страна" писала о том, что Порошенко поручил СНБО не допустить вмешательства Кремля в выборы президента Украины.

Также мы сообщали, что украинцы больше верят в победу на выборах президента Тимошенко, чем Порошенко.