В рамках сотрудничества Украины с Международным валютным фондом остаются нерешенными вопросы потенциальных изменений в госбюджет-2018 и корректировки тарифов на газ для населения. Об этом сообщает издание "Слово и дело" со ссылкой пресс-релиз рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Во втором квартале 2018 года показатели доходности госбюджета улучшились, но, вероятно, понадобится пересмотр уровня затрат для достижения целевого показателя дефицита", - сообщают аналитики агентства.

В Fitch добавили, поскольку украинское правительство еще на месяц оставило неизменными цены на газ для населения, то переговоры с МВФ по формуле тарифов все еще продолжаются.

При этом в агентстве уточнили, что в дальнейшем "возможные осложнения в переговорах по политическим соображениям", учитывая приближающиеся отопительный сезон и выборы в 2019 году.

Напомним, Национальный банк ожидает получить от МВФ 2 млрд долларов до конца этого года.

13 августа стало известно, что миссия Международного валютного фонда посетит Киев в период с 6 по 19 сентября 2018 года.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Совета НБУ вдруг заявил, что МВФ не остановит деиндустриализацию Украины