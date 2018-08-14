Апелляционный суд Днепропетровской области подтвердил возврат в прокуратуру дела в отношении командира батальона "Сомали" так называемой "ДНР" Михаила Толстых с позывным Гиви. Об этом говорится в определении суда от 1 августа, пишут "Украинские новости".

Главная военная прокуратура подала апелляцию на решение суда первой инстанции, который отказался начать заочное рассмотрение дела против Гиви. Прокуратура настаивает на начале процесса осуждения экс-командира подразделения "Сомали".

В то же время суд решил, что Толстых не был надлежащим образом уведомлен о начале уголовного производства против него, а кроме того, не находится в международном розыске. В материалах делах присутствует официальный отказ Интерпола объявить гражданина Толстых в розыск.

Также департамент контрразведки Службы безопасности Украины предоставил суду информацию, что, по его данным, 8 февраля 2017 года Гиви был убит неизвестными лицами в своем рабочем кабинете на базе "Сомали". "Однако подтвердить официально указанную информацию оперативное подразделение не имеет возможности в связи с временной оккупацией боевиками террористической организации ДНР части территории Донецкой области", - сказано в судебном решении.

Прокурор обратил внимание на то, что основанием для государственной регистрации смерти является документ установленной формы о смерти, выданный учреждением здравоохранения или судебно-медицинским учреждением, решение суда об установлении факта смерти лица в определенное время или об объявлении лица умершим.

Таким образом, сообщения СМИ, а также информация из любого другого источника не является основанием, чтобы считать лицо умершим.

Суд отмел эти доводы прокуратуры и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Прокуратура настаивает, что, несмотря на информацию о смерти Толстых в феврале 2017 года, суд должен рассмотреть дело и вынести приговор.

Ранее "Страна" сообщала, что Павлоградский суд объяснил вызов на заседание полевого командира "ДНР" Гиви через год после его гибели.

Также мы писали о том, что Павлоградский суд повесткой вызвал на заседание убитого полевого командира "ДНР" Гиви.