В минувшую субботу, 11 августа, в Ровно произошел возмутительный инцидент. Как выяснилось, три игрока местной команды Верес, которая сейчас играет во второй лиге и находится на последнем месте в группе "А", избили водителя такси.

Об этом сообщила в Facebook городская патрульная полиция.

"В субботу ночью в полицию обратился таксист и сообщил, что пассажиры, которых он перевозил, отказались рассчитываться за оказанные услуги, избили его и скрылись. На месте происшествия патрульные вызвали карету СМП заявителю. После оказания медицинской помощи приняли у него заявление и объяснение по факту нанесения телесных повреждений. Позже на ул. Черновола экипаж заметил лиц, которые отвечали ориентировке. Парни вели себя вызывающе и агрессивно, утверждали, что услугами такси не пользуются, людей не бьют. Зато молодых людей опознал избитый таксист", - заявили в полиции.

Фото: facebook

В футбольном клубе, после недолгого разбирательства, приняли решение расстаться с игроками, которые напали на таксиста. Это - Антон Котляр, Виктор Барабаш и Дмитрий Заикин.

По этому поводу Верес выступил с официальным заявлением, опубликованном на сайте клуба.

"Учитывая инцидент, который произошел в ночь на субботу 11.08.2018 года с участием игроков Вереса, руководство клуба заявляет следующее:

- футболисты команды Верес (Ровно): Антон Котляр, Виктор Барабаш, Дмитрий Заикин - отчислены из команды за нарушение спортивного режима, нарушение условий контракта и сокрытие от руководства клуба данного инцидента;



- руководство клуба предоставит полное содействие правоохранительным органам в ходе расследования инцидента с предполагаемым нападением упомянутых экс-игроков Вереса на таксиста. В случае доказательства вины, виновники должны быть наказаны согласно действующему законодательству Украины;



-руководство народного клуба Верес считает абсолютно недопустимым такое поведение игроков. Футбол - это явление, призванное пропагандировать здоровый образ жизни, цивилизованное развитие общества, культуру боления и отдыха. Профессиональные футболисты должны быть образцом и примером для молодежи. Утверждаем, что НК Верес (Ровно) и в дальнейшем будет категорическим и нетерпимым к проявлениям агрессии и неспортивного поведения, как футболистов, так и других официальных представителей клуба", - говорится в официальном заявлении руководства команды.



Ранее "Страна" сообщала, что Шахтер требовал от комитета ФФУ по этике разобраться в странной истории с отравлением игроков Вереса.



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