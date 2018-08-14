Через три недели в Украине начнется учебный год. В конце августа традиционно разворачиваются школьные ярмарки, товары для учебы предлагают в торговых центрах, на рынках. В этом году, на сборы первоклассника придется потратить практически одну минимальную зарплату, которая с 1 января составляет 3 723 грн. Базовый школьный набор для старшеклассника обойдется еще дороже - примерно полторы минимальных зарплаты.

"Страна" подготовила краткий путеводитель для родителей школьников. Что, где, когда и за сколько можно купить, чтобы собрать ребенка в школу.

Что нужно купить ребенку в школу

Школьная форма. Обычно каждая школа выбирает предпочтительную форму одежды, поэтому лучше заранее узнать, какие требования к одежде учеников в конкретном учебном заведении. Обычно форма - это пиджак и брюки для мальчиков, у девочек это жакет и юбка. Набор для девочек можно дополнить брюками, сарафаном, жилеткой. Также понадобится рубашка, ремень и галстук для мальчиков, блузки и колготы - для девочек. В теплое время года мальчикам можно надеть под пиджак футболку-поло, в прохладное - девочкам и мальчикам подойдут одноцветные гольфы с длинным рукавом.

Спортивная одежда. Для физкультуры понадобится спортивная форма и обувь. А также специальная сумка для них и несколько удобных футболок.

Рюкзак. Его лучше покупать с примеркой на школьника, особенно это касается учеников младших классов, у которых формируется костная система. Ребенку должно быть удобно. Для младших классов можно подобрать вариант с ортопедической жесткой спинкой, для старших - с анатомической. Наиболее практичные рюкзаки из непромокающей, водоотталкивающей ткани. Нужно учитывать, что кроме книг и тетрадок, в рюкзак должен поместиться ланч-бокс, бутылка с водой.

Канцелярские товары. В базовый список школьника входят пенал, 15-20 тетрадей (для младших классов, кроме клетки, нужны тетрадки в линейку), ручки, карандаши, линейки, обложки для книг и тетрадей, ножницы. Для младших классов необходимо купить альбом, краски, пластилин, цветную бумагу, кисточки, цветные карандаши, фломастеры.

Фото: google.com.ua

Цены на канцтовары, рюкзаки и школьную форму

В этом году базовый набор школьника обойдется примерно в 3-4 тысячи гривен. По сравнению с прошлым годом цены подскочили почти на четверть. При этом собрать старшеклассника дороже, чем первоклашку - в среднем 5-6 тыс. грн ( для первоклассников это примерно 3-4 тыс. грн). Наименее затратным будет школьный набор для учеников средних классов - около 3 тыс. грн.

Эксперты советуют купить в августе самое необходимое, а остальное приобрести в сентябре, когда на школьные товары начнутся скидки.

Примерный прайс базовых вещей для школьников в этом году

Комплект школьной формы стоит от 400 до 1500 грн для девочек и примерно 100-2000 грн для мальчиков. Цены на спортивные костюмы начинаются от 500 грн. Пара кроссовок - это еще 350-500 грн. Рюкзаки в школу в этом году стоят в среднем 350-1200 грн. Набор канцелярии для первоклассника обойдет примерно в 500 грн.

Школьные ярмарки в Киеве

В августе в Киеве начинается сезон школьных ярмарок. Товары для школьников предлагают в торговых центрах, на сезонных мероприятиях, на рынках. Еще одна волна предложений для родителей начнется в начале сентября. Предлагаем ознакомиться со списком ближайших мероприятий.

18-19 августа. В ближайшие выходные традиционная ярмарка к школе пройдет на Крещатике. В мероприятии от КГГА примут участие производители из Киева, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Львовской, Тернопольской, Херсонской областей. Они предложат одежду, обувь, канцелярию. В субботу ярмарка будет работать с 09:00 до 18:00. В воскресенье с 09:00 до 21:00.

18-19 августа. Купить школьную форму, спортивную форму, обувь, рюкзаки можно будет на маркете украинских производителей "Всі. Свої". Кроме того, посетить один из мастер-классов. Место проведения: ул. Десятинная, 12. Время: с 10:00 до 21:00.

1-2 сентября на Контрактовой площади состоится ярмарка от Мade in Ukraine "День знаний". Кроме школьных товаров и книг от отечественных производителей в первые осенние выходные на Контрактовой площади обещают живую музыку, развлечения для детей, будет работать фудкорт. Начало ярмарки: 10:00.

До 2 сентября работает школьная ярмарка в "Дарынке" (третий этаж). В ассортименте школьная форма, одежда, обувь, вышиванки. Кроме того, юным посетителям предлагают развлечения в веревочном парке, мастер-классы. Место проведения: ул. Беломорская, 1.

До 2 сентября школьные товары можно купить на школьной ярмарке в ТРЦ Караван. Место проведения: ул. Луговая, 12

До 9 сентября продлится школьная ярмарка в "Эпицентре. Кроме традиционных предложений канцелярии, одежды и обуви, в "Эпицентре" можно приобрести школьную мебель, настольные лампы и другие необходимые для занятий вещи.

11-13 сентября в Международном выставочном центре состоится ярмарка детской моды - Children's Fashion Fair. Место проведения: Броварский проспект, 15. Время работы: 11-12 сентября с 10:00 до 17:00. 13 сентября с 10:00 до 14:00.