В большинстве областей Украины температура воздуха завтра, 15 августа, составит +28+33 градуса. На Юге, Востоке и в Днепропетровской области до +30+35 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отмечает, что до западных областей завтра подойдет атмосферный фронт северного циклона Pamela, поэтому там пройдут локальные дожди с грозами и ослабнет жара до +22+27 градусов.

"А вот на остальной территории - Север, Центр, Юг и Восток - антициклон Kevin обусловит ясную сухую солнечную погоду. Разве что вечером отдельные дожди вероятны на Житомирской, Винницкой и Киевской области", - пишет Диденко.

В Киеве и сегодня, и завтра продлится жара, +30+33 градуса. Без осадков, поздно вечером 15 августа есть небольшая вероятность дождя с грозой. В столице снижение высокой температуры предполагается в четверг.

Она напоминает, что жара и сухой воздух могут провоцировать пожары. Украинский Гидрометцентр предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Поэтому очень и очень осторожно с огнем.





Фото: facebook.com

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