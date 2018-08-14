34-летняя жительница города Изюм на Харьковщине, по вине которой в ванной утонула ее двухлетняя дочь, взята судом под стражу. Об этом сообщает пресс-служба региональной Нацполиции.

Кроме того, следователи изменили квалификацию уголовного производства. Сначала уголовное дело было открыто по статье "Убийство по неосторожности", а затем статью поменяли на "Оставление в опасности".

"Следователи изменили квалификацию действий задержанной на другую статью Уголовного кодекса Украины с более суровым наказанием. Следователи изменили квалификацию на ч.3 ст.135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение сроком до 8 лет", - уточнили в полиции.

Напомним, 11 августа в полицию обратился 41-летний житель Изюма и сообщил, что вернувшись с работы, обнаружил, что жены дома нет, ее мобильный отключен, а их двухлетняя дочь мертва. Работники полиции нашли мать ребенка в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки, в которой она хотела утопиться.

Ранее страна" писала о том, что в Мариуполе ребенок попал в больницу, напившись жидкости для выведения вшей.

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