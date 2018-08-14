В Киеве стаффордширский терьер загрыз насмерть английского бульдога и покусал двух человек. ЧП произошло 13 августа в Шевченковском районе столицы. Об этом сообщает Информатор.

Разъяренного стаффа пытались оттянуть от бульдога. Фото: kiev.informator.ua

Но спасти бульдога не удалось. Фото: kiev.informator.ua

Отец Ольги, Вадим, пострадал больше, ему понадобилась помощь медиков. Фото: kiev.informator.ua

Хозяйка бульдога Ольга рассказала, что они даже не успели зайти в парк. Фото: kiev.informator.ua

По словам хозяйки английского бульдога Ольги, она вышла со своим отцом, Вадимом, и собакой в парк на вечернюю прогулку. Их пес был на поводке. Сразу же, на входе в парк к собаке подбежал стаффордширский терьер, который мгновенно напал на бульдога.

Нападающая собака была без намордника и поводка, а ее хозяйка находилась в нетрезвом состоянии и ничего не могла сделать. Стафф просто не слушался женщину, он впился мертвой хваткой в англичанина и не отпускал его. Тогда Вадим, хозяин бульдога, попытался растянуть собак, однако он получил отпор от агрессора, его покусала собака, также Ольга пыталась помочь своему отцу, но тоже получила травмы.

Пострадавшие отметили, что хозяйка нападавшей собаки ничего не делала и просто стояла смотрела, как терьер загрыз до смерти английского бульдога. Когда стафф начал терзать уже мертвую собаку, Вадим снова пытался оттащить агрессора, однако снова получил травмы, уже более серьезные.

Пострадавшие вызывали полицию, но патрульные ничего не смогли сделать. Только последний экипаж попытался отогнать собаку газовым баллончиком, но это не помогло. Прибывшие на место медики оказали помощь Вадиму, но он от госпитализации отказался, чтобы доставить свою мертвую собаку домой. После этого он обратился в больницу, где ему наложили швы на руки и ноги.

Под покровом ночи Ольга и Вадим похоронили своего четырехлапого друга. Они сказали, что не оставят просто так эту ситуацию и будут добиваться справедливости от хозяев стаффордширского терьера. Отметим, что хозяйка с агрессивной собакой просто ушла домой.

"Предварительно было установлено, что вечером отец и дочь выгуливали в парке своего английского бульдога, когда по неизвестным причинам на животное напал стаффордширский терьер. Пытаясь спасти свою собаку, владелец бульдога хотел оттянуть терьера, но при этом он и его дочь также были покусаны. К сожалению, английский бульдог от полученных травм погиб", - рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что врачи скорой оказали пострадавшим медицинскую помощь, но от госпитализации они отказались.

"Когда на место происшествия приехали патрульные полицейские стаффордширский терьер уже не вел себя агрессивно и на людей не бросался. Все участники происшествия установлены. По данному факту проводится проверка, пострадавшие написали заявление в полицию", - резюмировали правоохранители.

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