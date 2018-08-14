Авторитетный журнал The Economist обнародовал свой свежий рейтинг самых комфортных для проживания городов мира Global Liveability Index 2018. Данными исследования располагает Экономическая правда.

На первом месте в списке расположилась столица Австрии Вена, на втором - город Мельбурн в Австралии, третье место занял японский город Осака. Замыкают первую пятерку Калгари (Канада) и австралийский Сидней.

Фото: The Economist

В первую десятку рейтинга также попали Ванкувер, Токио, Торонто, а также Копенгаген в Дании и Аделаида в Австралии.

Замыкает список сирийский Дамаск, занявший 140-е место. Кроме Дамаска в список антирекордсменов попали Дакка (Бангладеш), Лагос (Нигерия) и Карачи в Пакистане.

Киев в рейтиге занял 118 место, набрав 56,6 баллов из 100 возможных.

В рейтинге есть также Москва и Санкт-Петербург. Они расположились на 68 и 70 местах соответственно.

The Economist также составил рейтинг городов, которые за 5 лет больше всего ухудшили или улучшили свое положение в списке.

Так, Киев оказался лидером среди городов, которые ухудшили свое положение. За пять лет показатель комфортности жизни в столице Украины упал на 12,6%.

Фото: The Economist

Ранее "Страна" сообщала, как изменились уровень жизни и место Украины в мировых рейтингах после Евромайдана.