Генеральный штаб Вооруженных сил Украины намерен ввести аккредитацию волонтеров, помогающих военнослужащим в зоне операции Объединенных сил (ООС). Об этом в интервью парламентской газете "Голос Украины" сказал начальник управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Алексей Ноздрачев.

Он отметил, что уже разработан проект инструкции по аккредитации волонтерской деятельности в зоне ООС и после общественного обсуждения он будет принят командованием операции.

"Этот проект документа определяет порядок организации аккредитации, допуска (пропуска) волонтеров во время предоставления ими волонтерской помощи ВСУ и другим силовым и госструктурам, которые задействованы в ООС на территории Донецкой и Луганской областей", - сообщил начальник управления.

Генштаб намерен создать реестр волонтеров и вести учет поставляемого ими в войска имущества.

Будет введена необходимость получения аккредитации для волонтеров, желающих работать в зоне боевых действий.

Для аккредитации они будут обязаны предоставить командованию ООС свои персональные данные и пройти проверку.

Кроме того, волонтер может быть лишен аккредитации в случае незаконной передачи противнику информации о позициях ВСУ или недостойного поведения в зоне ООС.

Ранее "Страна" писала о том, что суд отменил приговор волонтеру из АТО за взрыв гранатомета в школьном музее.

Также мы сообщали, что в штабе ООС сообщили о гибели украинского военного, связь с которым исчезла 8 августа.