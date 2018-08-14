Сегодня, 14 августа, киевское "Динамо" проведет ответный матч с пражской "Славией" за выход в плей - офф Лиги чемпионов. Игра начнется на НСК "Олимпийский" в 19.30. Главный тренер киевлян, Александр Хацкевич уже пообещал, что его команда будет действовать в атаке агрессивно, как осы в Праге, которые покусали и его самого и вратаря Бойко.

А вот его визави, главный тренер "Славии" Йиндржих Трпишовский, на предматчевой пресс-конференции заявил, что его команда будет просто гонять "бело-синих" по полю, передает официальный сайт клуба.

"Оба соперника очень сильны, футболисты - квалифицированны, а команды изучают друг друга. Мы столкнулись с очень сильной обороной соперника, проанализировали этот аспект и постараемся обойти его, чтобы больше атаковать.

После тренировки мы определимся с составом, включая ряд наших игроков, в участии которых еще сомневаемся. Разумеется, наши игроки подустали после матча чемпионата, но играть нужно, и я надеюсь, что футболисты продемонстрируют свой лучший футбол.

Я надеюсь, что наши футболисты будут настолько активными, что будут гонять соперника по полю. А по поводу ос в Праге я ничего не знаю. "Динамо" имело больше времени на подготовку, для нас это не очень хорошо, но мы подошли к этому вопросу с умом и надеюсь, что сумеем обыграть соперника.

Мы много анализировали прошлый матч, разобрали все по деталям, по каждому футболисту и, разумеется, используем это. Мы понимаем, насколько сильный соперник у нас, но верим, что сделаем все возможное, чтобы победить в Киеве и доказать, что достойны места в раунде плей-офф, а потом - в группе Лиги чемпионов", - сказал наставник "Славии".

Ранее "Страна" сообщала, что из-за матча "Славия" - "Динамо", в Киеве сегодня закроют три станции метро.

Также мы рассказывали, что где сегодня смотреть матч "Динамо" - "Славия".