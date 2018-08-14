Организация североатлантического договора (НАТО) не выплачивает компенсацию Украине за участие в миротворческих миссиях. Об этом в интервью Украинским новостям сообщил временно исполняющий обязанности начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Валентин Левчик.

"Ни НАТО, ни Европейский Союз не возмещают наше участие. Участие в операциях НАТО и Европейского Союза происходит за счет той страны, которая направляет свои подразделения или представителей для участия в этих операциях", - сказал он.

Он отметил, что затраты на участие в миссиях НАТО включают содержание личного состава, расходы на поддержание жизнедеятельности, общие взносы и иные выплаты, однако общую сумму не назвал.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко собирается внести в Конституцию поправки о ЕС и НАТО уже осенью.

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