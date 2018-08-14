В Израиле скончался от лейкоза, один из самых знаменитых членов телевизионного клуба "Что? Где? Когда?" Михаил Басс. Ему было 48 лет и диагноз ему поставили только в прошлом месяце.

Об этом ТАСС сообщил магистр интеллектуальной игры Александр Друзь.

Михаил Басс, фото: Вокруг ТВ

"Михаил Басс скончался после тяжелой непродолжительной болезни в Израиле, куда уехал лечиться", - сказал Друзь. По его словам, о смерти Басса, с которым еще в начале августа участвовали в игре "Что? Где? Когда?", он узнал от близких друзей и в настоящее время пытается связаться с родными ученого.

"Никогда, никогда не откладывайте встречи с заболевшими друзьями. Потому что потом может быть невыносимо от мысли, что совсем чуть-суть не успел", - прокомментировала информацию о смерти коллега Михаила Басса по игре Ирина Гандилян.

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Михаил Басс (1970-2018) - российский биолог, участник игры "Что? Где? Когда?". В интеллектуальной телевизионной игре он дебютировал в 1990 году в команде Алексея Блинова, но пик его карьеры пришелся на время участие в команде Александра Друзя. В ней Михаил Басс стал чемпионом мира по спортивной версии.

Он работал в Институте экспериментальной медицины, в центре при Дворце творчества юных в Санкт-Петербурге. Его ученики из Лаборатории экологии животных занимали призовые места на региональных Олимпиадах и конкурсах.

В центре его интересов было исследование орнитофауны Ленинградской области и заповедников России и СНГ.

Михаил Басс приезжал в Украину - исследовал Черноморский и Кара-Дагский заповедники. Однажды в Одессе на улице его перепутали с участником "Маски-шоу" Геогрием Делиевым.

Фото: vokrug.tv

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