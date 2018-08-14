Во вторник, 14 августа, киевское "Динамо" проведет ответный матч с пражской "Славией" за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Начало футбольного поединка в 19:30. Он пройдет на НСК "Олимпийский". В прямом эфире игру покажет телеканал 2+2.

Накануне игры главный тренер "Славии" Йиндржих Трпишовский заявил, что его команда будет просто гонять "бело-синих" по полю. Он сказал, что у команды было время проанализировать игру "динамовцев" в целом и каждого футболиста отдельно.

А главный тренер киевлян Александр Хацкевич пообещал, что "бело-синие" будут такими же агрессивными, как осы в Праге, которые покусали и его самого и вратаря Бойко.

Первая выездная игра Динамо-Славия завершилась ничьей 1:1.

"Страна" ведет текстовый онлайн ответного матча.

33 Дели сбил мощно прорывавшегося по правому флангу Артема Беседина. Навес Цыганкова - в руки вратарю "Славии" Коларжу.

31 Дальний удар капитана "Славии" Хюшбайера. Сильно выше ворот "Динамо".

28 Еще один штрафной у "Динамо". Давят киевляне и не собираются отсиживаться в обороне.

26 Беседин пытался обыграть защитника "Славии" Нгадею в его штрафной. Увы.

23 Пытаются атаковать чехи. Играют в пас и доводят ситуацию до удара метров с 16. Мимо!

20 Новичок "Динамо" Владислав Супряка смотрит за матчем на трибунах. Надеемся, что он скоро сможет дебютировать за киевлян в Лиге Чемпионов.

18 Связка Пиварич-Вербич уничтожает чешский левый фланг. Только вратарь помешал второму голу, после удара автора первого мяча.

16 Бойко выбежал из ворот Динамо на правый фланг и впадении выбил летящий к чеху мяч - в аут. Эффектно, успешно, да еще и оффсайд у игрока "Славии".

14 Вербич на своем правом фланге и опять - у самого углового флажка . зацепился за дальнюю передачу. Чешские защитники помешали ему прорваться в штрафную и отобрали мяч, но Цыганков сумел их запрессинговать. Момент завершился киевским ударом по пражским воротам. Блок!

13 Теперь чехам придется раскрываться еще больше.

11 ГООООООООООООЛ! Вербич откликнулся на навес со штрафного и впадении носком отправил мяч в сетку "Славии".

Фото: twitter.com/erika_arien

9 Продолжает атаковать "Славия". И продолжает - по правому флангу.

8 Атака чехов по правому флангу. Не опасно.

5 Угловой и еще один угловой! Хорошо, агрессивно начали наши футболисты. "Славия" в этот раз отбилась.

4 Первый удар в створ! Гармаш мощно пробил из-за пределов штрафной. Копарж отбил мяч на угловой.

3 Первая потенциально опасная атака. Заброс на Вербича к угловому флажку. Защитники "Славии" оттеснили динамовца.

19:30 Стартовый свисток! С Богом! Поехали! Вперед, "Динамо"!

19:27 Бельгийский "Стандарт" или голландский "Аякс" попробуют остановить триумфатора сегодняшней игры в решающем матче за групповой этап Лиги Чемпионов.

В первом матче в Бельгии они сыграли 2:2. Победитель их пары также определится сегодня.

19:25 Футболисты уже собрались в подтрибунном помещении и выходят на поле! Через 5 минут всё начнется.

19:20 Главный судья сегодняшнего матча - Даниель Стефански из Польши. На флангах ему помогут Марцин Бонек и Давид Игор Голис.

19:16 Да, в Киеве все еще около +30 С. Но с каждой минутой в футбол будет играть все комфортнее, и комфортнее.

19:14 Чехи из "Славии" выйдут на стадион в синей форме.

Фото: twitter.com/slavia_eng

19:05 Дисквалифицированный сектор динамовских болельщиков "ультрас" на "Олимпийском" обнесен красно-белой лентой, под цвет футболок "Славии".

Фото: twitter.com/erika_arien

18:58 Проигравший в двухматчевой дуэли не вылетит из еврокубков, а продолжит выступления в групповом этапе Лиги Европы

18:53 Надеемся!

Фото: twitter.com/rash1k

18:50 В свободной продаже остаются около 30 тысяч билетов на "Олимпийский".

18:44 Стартовые составы команд:

Динамо: Бойко - защита Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич - полузащита Сидорчук, Гармаш - Цыганков, Шепелев, Вербич - нападение Беседин.

Запасные: Бущан, Че Че, Морозюк, Андриевский, Буяльский, Шабанов, Русин.

Славия: Коларж - защита Цоуфал, Дели, Нгаду-Нгаджи, Борил - полузащита Соучек, Гушбауэр - Стох, Сикора, Змргал - нападение Тецл.

Запасные: Коварж, Зеленый, Кудела, Балута, Шкода, Фридрих, Покорный.

Фото: ru.uefa.com/uefachampionsleague

18:40 18-летний новобранец "Динамо" Владислав Супряга не сыграет в ответном матче со Славией.

18:30 Аншлага на "Олимпийском", вероятно из-за жары, - не ожидается.

18:20 Сегодня киевское метро изменит режим работы на время проведения матча. С 18:30 до 19:30 на вход и выход будет закрыта станция ​​"Олимпийская", на выход - "Дворец спорта" , а станция "Площадь Льва Толстого" будет закрыта на вход. После окончания матча, в случае необходимости, возможно ограничение на вход на станциях "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

Фото: kiev.informator.ua