В Лондоне возле здания парламента автомобиль протаранил ограждение. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию.

Уточняется, что водитель врезавшейся в забор машины арестован. Отмечается, что пострадали несколько пешеходов.

Как сообщают в соцсети очевидцы, водитель сбил нескольких велосипедистов, а затем врезался в забор у парламента. Продолжается полицейская операция, улицы в районе места инцидента оцеплены правоохранителями.

Фото: twitter.com

Напомним, 7 октября 2017 года в Лондоне недалеко от Гайл-парка автомобиль въехал в толпу пешеходов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Лондоне двухэтажный автобус врезался в магазин из-за того, что водитель потерял сознание за рулем.

Также мы сообщали, что в Лондоне отпустили под залог скандального журналиста Грэма Филлипса.