В Лондоне автомобиль сбил велосипедистов и протаранил забор возле здания парламента
В Лондоне возле здания парламента автомобиль протаранил ограждение. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на полицию.
Уточняется, что водитель врезавшейся в забор машины арестован. Отмечается, что пострадали несколько пешеходов.
Как сообщают в соцсети очевидцы, водитель сбил нескольких велосипедистов, а затем врезался в забор у парламента. Продолжается полицейская операция, улицы в районе места инцидента оцеплены правоохранителями.
Фото: twitter.com
Напомним, 7 октября 2017 года в Лондоне недалеко от Гайл-парка автомобиль въехал в толпу пешеходов.
Ранее "Страна" писала о том, что в Лондоне двухэтажный автобус врезался в магазин из-за того, что водитель потерял сознание за рулем.
Также мы сообщали, что в Лондоне отпустили под залог скандального журналиста Грэма Филлипса.