Приключения украинских туристов этим летом и не думают прекращаться. Так, во вторник, 14 августа, авиакомпания Ernest объявила об отмене двух рейсов - из Неаполя во Львов и, соответственно, из Львова в Неаполь.

Об этом сообщается на странице международного аэропорта "Львов" в Facebook.

"Информация о рейсах Ernest.

ERN277 Неаполь-Львов (плановый прилет 21-45) 14.08.2018 - отменен.

ERN578 Львов-Неаполь (плановый вылет 16-45) 14.08.2018 - отменен.

Причину авиакомпания не сообщила. Пассажиры будут проинформированы", - уточнили в пресс-службе аэропорта.

Фото: facebook.com/LvivAirport

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Италии на несколько дней застряли украинские туристы из Одессы.

Ткже мы рассказывали, что в аэропорту Барселоны застряли украинские туристы, за которыми не прилетел самолет из Украины.