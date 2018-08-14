Шесть человек пострадали в результете столкновения автомобилей в Николаеве. Среди пострадавших двое 10-летних и один 7-летний ребенок. ДТП произошло 13 августа около 14:40 на проспекте Богоявленском в районе Жуковского кольца, где столкнулись Chevrolet Aveo и Daewoo Matiz. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

При столкновении Daewoo Matiz перевернулся и лег на крышу. Его 37-летняя водитель и пятеро пассажиров, среди которых трое детей, с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницы. 28-летний водитель Chevrolet Aveo не пострадал.

Фото: mk.npu.gov.ua

Информация о дорожно-транспортном происшествии внесена в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами").

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве на Троещине в столкновении "Волги" и "ВАЗа" пострадали пятеро, включая ребенка.

Также мы сообщали, что В Полтавской области в ДТП погибла женщина, двое детей попали в больницу.