Сегодня, 14 августа, на НСК Олимпийский" пройдет ответная встреча третьего квалифайна Лиги чемпионов между Динамо и Славией. Начало поединка в 19.30.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич на предматчевой пресс-конференции заявил о том, что в атаке его команда будет действовать агрессивно, как осы в Праге, которые ужалили и его самого и вратаря киевлян Бойко.

Об этом передает официальный сайт "бело-синих".

- Александр Николаевич, когда наши новички смогут больше помогать команде? Поскольку сейчас они редко попадают в стартовый состав...

- Наши новички будут играть тогда, когда они будут готовы. То, что к нам пришли квалифицированные футболисты - это правда. Но они пришли из других стран, из других чемпионатов. Им нужно время на адаптацию, для понимания наших принципов. Любым футболистам нужно время, а особенно игрокам из Бразилии.

- Какой ответ вы готовите пражским осам?

- Я их испытал на себе. Нам надо жалить соперника в атаке и быть агрессивными. Быть такими же агрессивными, какими были осы в Праге. Мысли о преимуществе домашнего поля после гола на чужом, мысли об игре на удержание счета - должны отойти на второй план. Мы будем строить игру иначе, чем в Чехии. Вы сами увидите как. Мы сделали выводы по первой игре. Надо уделить еще больше внимания сопернику при стандартах, особенно центральным защитникам.

- Могли бы вы прокомментировать кондиции Пиварича и Шапаренко?

- У нас сейчас работают 20 футболистов. И Пиварич и Шапаренко уже занимаются в общей группе, наравне со всеми готовятся к игре.

- Двадцать лет назад Динамо прошло чешскую Спарту и в итоге добралось до полуфинала ЛЧ. Какие задачи у команды на эту еврокампанию?

- Тогда это был уже плей-офф, а сейчас нам надо пройти Славию, чтобы в следующем раунде побороться за выход в групповой этап. Сейчас наша цель пройти ближайшего соперника, и уже дальше будем бороться за выход в основную сетку.

- Вы готовитесь к тому, что матч будет продолжаться более 90 минут? Отрабатывали пенальти?

- Наши игроки самостоятельно отрабатывают пенальти, но в целом мы сейчас готовимся по стандартной схеме, которая у нас неизменна для тренировок накануне матчей.