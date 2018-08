Пользователи соцсетей заподозрили, что украинская поп-исполнительница Настя Каменских и рэпер Алексей Потапенко (Потап) проводят отпуск вместе. Подписчики в Instagram заметили, что пара выкладывает фото из одних и тех же локаций.

Известно, что Каменских проводит свой отпуск в Италии. А Потап геолокацию на своих фото не отмечает, но постоянно в подписях добавляет фразы на итальянском. Каменских опубликовала фото, на котором она позирует в красном купальнике на палубе яхты, подписав его" #positano #miaitalia Thanx to my sexy photographer".

Фото: instagram.com

Пользователи соцсетей в комментария предположили, что фотографом был именно Потап. "Спасибо Потапу! У вас с ним фото одинаковые", "Один и тот же пейзаж на заднем плане как у Лёши", "Ну блин, ну точно - с Потапом", - отмечают пользователи в комментариях.

Ранее "Страна" писала о том, что Каменских с Потапом заподозрили в тайной свадьбе.

Также мы сообщали, что после паузы с Настей, Потап представил сольный проект с матерной лексикой.