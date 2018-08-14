Жители Николаева бьют тревогу из-за угрозы экологической катастрофы. Вечером в понедельник, 13 августа, на пересечении улицы Скороходова и переулка Корабелов произошел очередной прорыв канализации и ее содержимое стекает в реку Южный Буг. Об этом сообщает "Новости-N".

По словам местных жителей, мощный канализационный поток вырывается прямо из-под канализационного люка и глубокой ямы, образовавшейся посреди проезжей части. Поток, по своей интенсивности похожий не небольшую реку, устремляется вниз под железнодорожный мост и дальше в реку Южный Буг.

Фото: novosti-n.org

Объем выбрасываемых сточных вод таков, что можно смело утверждать, что за сутки в реку попадает сотни тонн фекальных вод. Невыносимый смрад распространяется на сотни метров вокруг.

С учетом сообщений синоптиков, которые обещают жару до +35, данная авария вполне может иметь весьма нежелательные санитарно-медицинские последствия в виде острых кишечных инфекций, эпидемий и т.д.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раде хотят расширить полномочия Государственной экологической инспекции.

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