Вопиющий случай произошел в Полтавской области. Здесь едва не отправили на мясокомбинат стадо свиней, которое было заражено африканской чумой (АЧС).

Попытка была предотвращена сотрудниками областного Управления защиты экономики, о чем в Facebook сообщила пресс-служба ведомства.

"Работниками Управления были получены сведения о том, что в одном из экспериментальных хозяйств Полтавской области поголовье свиней заражено вирусом АЧС. В то же время, должностные лица, злоупотребляя служебным положением, пытаются скрыть этот факт и сбывают поголовье свиней в различные населенные пункты области для дальнейшей их продажи за наличные и переработки.

В ходе проверки информации был остановлен автомобиль Mercedes-Benz, перевозивший 88 голов свиней. Как пояснил водитель автомобиля, он поставлял свиней в одно из фермерских арендных предприятий (ФОП), однако подтверждающие документы на перевозку отсутствовали. Установлено, что указанную партию свиней директор госпредприятия реализовал за наличные средства в сумме 120 тысяч гривен", - заявили в пресс-службе.

Факт заражения свиней вирусом АЧС подтвердили отобранные образцы и экспертизы в двух центрах.

Дальнейшей проверкой было установлено, что общее количество зараженного поголовья, находящегося на предприятии и которое должностные лица планировали реализовать за наличные, составляет 450 свиней.

Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ст. 251 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье составляет ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Фото: facebook.com/Uze.Poltava/

Ранее "Страна" сообщала, что новые вспышки АЧС зафиксированы в двух областях Украины.

