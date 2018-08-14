Поклонники музыкального конкурса "Евровидение" с тревогой следят за последними новостями из Израиля. Все дело в том, что сегодня вечером, 14 августа, истекает срок предоставления финансовых гарантий в размере 12 миллионов евро Европейскому вещательному союзу для проведения конкурса в Израиле.

Однако из-за спора между государственной корпорацией телерадиовещания "Kan" и министерством финансов в итоге конкурс может пройти в другой стране, передает портал Newsru.

В руководстве Европейской объединения телевещания, комментируя сложившуюся ситуацию, заявили, что на текущий момент продолжают работать с "Kan", однако, если необходимое финансирование найдено не будет, готовы в любой момент перенести конкурс в другую страну. В таком случае, скорее всего конкурс пройдет в Австрии, занявшей третье место, поскольку Кипр, занявший второе место, также столкнется с проблемами финансового плана.

Мэр Тель-Авива Рон Хульдаи уже объявил о готовности бесплатно предоставить для проведения конкурса павильоны 1 и 2 в Тель-Авивском выставочном центре "Ганей Тааруха" сроком на три месяца, что позволит "Kan" сэкономить 21 миллион шекелей.

"В стране снова нет взрослого, который возьмет на себя ответственность. Они уже прогнали Месси, а теперь готовы прогнать Евровидение", - заявил Хульдаи на своей странице в социальной сети.

Накануне вечером портал Mako.co.il со ссылкой на высокопоставленные источники сообщил, что руководству "Kan" дали понять - если проведение "Евровидения" в Израиле сорвется, правящая коалиция инициирует закрытие корпорации еще в текущей каденции, причем на этот раз - при поддержке министра финансов Моше Кахлона.

Победительницей конкурса "Евровидение-2018", проходившего в Лиссабоне, стала израильская певица Нета Барзилай. По традиции, следующий конкурс проводится в стране, представитель которой победил в прошлом году. В Израиле конкурс "Евровидение" проводился дважды: в 1979-м - после победы Ицхара Коэна и "Alphabeta", в 1999-м - после победы Даны Интернешнл. Причем оба раза конкурс устраивали в Иерусалиме.

Широко обсуждалась тема проведения конкурса "Евровидение-2019" в Иерусалиме. Однако премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил не настаивать на этом. Проверялись также варианты проведения конкурса в Тель-Авиве, Хайфе или Эйлате.

Ранее "Страна" сообщала, что авторов песни Нетты Барзилай обвинили в плагиате.