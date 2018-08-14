Официальный курс НБУ на 14 августа. Рост доллара остановить не смогли
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют на 14 августа 2018 года. По сравнению с предыдущим банковским днем, 13 августа, регулятор ослабил курс национальной валюты до 27,34 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
Официальные курсы валют установлены на таком уровне:
- 2734,4448 гривны за 100 долларов (+9,8808);
- 3118,0874 гривны за 100 евро (-3,1731);
- 0,400810 гривны за российский рубль (-0,006).
Таким образом, доллар подорожал почти на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Курс евро просел на 3 копейки.
Ранее "Страна" писала о том, что банкиры дали курсовые прогнозы на текущую неделю.
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