Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс основных валют на 14 августа 2018 года. По сравнению с предыдущим банковским днем, 13 августа, регулятор ослабил курс национальной валюты до 27,34 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2734,4448 гривны за 100 долларов (+9,8808);

3118,0874 гривны за 100 евро (-3,1731);

0,400810 гривны за российский рубль (-0,006).

Таким образом, доллар подорожал почти на 10 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Курс евро просел на 3 копейки.

Ранее "Страна" писала о том, что банкиры дали курсовые прогнозы на текущую неделю.

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