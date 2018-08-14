Министерство иностранных дел Канады одобрило поставки в Украину крупной партии снайперских винтовок LRT-3. Официальным поставщиком станет канадская фирма PGW Defence Technologies.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Ottawa Citizen.

По словам владельца фирмы Росса Спаграда, сумма контракта составит примерно $770 тысяч, он предусматривает поставки для Минобороны Украины снайперских винтовок .

В МИД Канады отказались дать какую-либо дополнительную информацию относительно этой сделки, заявив, что должны "защищать коммерческие интересы фирмы". Однако в офисе члена оппозиционной Консервативной партии Канады по вопросам обороны Джеймса Безана отметили, что МИД Канады одобрил эту сделку на прошлой неделе. В мае Безан от имени Консервативной партии призвал правящую Либеральную партию начать поставлять летальное вооружение Украине.

Осенью 2017 года премьер-министр Канады Джастин Трюдо после встречи в Торонто с украинским президентом Петром Порошенко не исключил поставок Киеву летального оружия. С 2015 года в рамках операции Unifier на Украине постоянно находятся около 200 канадских инструкторов. Они занимаются обучением солдат и офицеров украинской армии.

Ранее "Страна" сообщала, что Канада начала собирать биометрические данные граждан Украины.

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