Прогноз погоды на 14 августа. Маковей принес в Украину жару, а дождем польет только Львовскую область
Во вторник, 14 августа, когда у православных начался Медовый спас, он же Маковей, синоптики прогнозируют в Украине жаркую и сухую погоду с небольшой облачностью. Только во Львовской области ожидается кратковременный дождь с грозой.
При этом практически на всей территории страны сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Фото: meteo.gov.ua
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
В западных областях температура воздуха днем +30... +32°. Вечером на Львовщине возможен кратковременный дождь с грозой.
На севере Украины воздух прогреется до +29...+33°. В центральных регионах днем +31... +33°.
На востоке Украины обещают днем +29... +34°.
На юге прогнозируют +31... +35°.
В Киеве погода будет жарко и без осадков - до +30... +32°. Ветер южный, 3-8 м/с.
Ранее "Страна" писала о том, что сегодня отмечают Медовый Спас, а также начинается Успенский пост.
Также мы сообщали, что синоптики рассказали, когда и где пройдут дожди.