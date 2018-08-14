Во вторник, 14 августа, когда у православных начался Медовый спас, он же Маковей, синоптики прогнозируют в Украине жаркую и сухую погоду с небольшой облачностью. Только во Львовской области ожидается кратковременный дождь с грозой.

При этом практически на всей территории страны сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Фото: meteo.gov.ua

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В западных областях температура воздуха днем +30... +32°. Вечером на Львовщине возможен кратковременный дождь с грозой.

На севере Украины воздух прогреется до +29...+33°. В центральных регионах днем +31... +33°.

На востоке Украины обещают днем +29... +34°.

На юге прогнозируют +31... +35°.

В Киеве погода будет жарко и без осадков - до ​​+30... +32°. Ветер южный, 3-8 м/с.

Ранее "Страна" писала о том, что сегодня отмечают Медовый Спас, а также начинается Успенский пост.

Также мы сообщали, что синоптики рассказали, когда и где пройдут дожди.