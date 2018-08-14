Не успели просохнуть чернила под подписанным Дональдом Трампом военном бюджете США на 2019 год, в котором предусмотрены рекордные $717 миллиардов для Пентагона, как этот документ начали критиковать на международной арене.

Как передает Gazeta, в Китае посчитали, что в новом оборонном бюджете США есть направленное против Пекина "негативное содержание".

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства Лу Кана, Китай не раз выражал американской стороне свою позицию по этому вопросу. В ведомстве подчеркнули, что не приемлют "негативное содержание" документа, направленное против Китая.

"Мы выражаем решительное недовольство в связи с тем, что США, не обращая внимание на протест Китая, приняли и подписали оборонный бюджет на 2019 фискальный год", - заявил Лу Кан.

Ранее "Страна" сообщала, что США заморозили сотрудничество с Россией по Договору об открытом небе.