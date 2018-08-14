После того, как агентство Fitch Ratings прямым текстом заявило, что финансовое выживание Украины напрямую зависит от кредитов МВФ, в Минфине заявили, что ожидают скорейшего приезда миссии фонда.

В Министерстве финансов Украины назвали положительным для экономики тот факт, что в сентябре в Украину приедет миссия МВФ, передает Громадське.

Исполняющая обязанности министра финансов Оксана Маркарова заявила, что в "очень позитивном настроении" ожидает приезда миссии МВФ.

Также она отметила, что важным является тот факт, что в Украину приедет полноценная миссия МВФ.

"Мы также заинтересованы обсудить с миссией не только текущие вопросы, но и вопросы дальнейшего сотрудничества, которые позволят нам обеспечить стабильность не только в 2018 году, но и в 2019 и в дальнейшем", - сказала Оксана Маркарова.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВФ похвалили правки в закон об Антикоррупционном суде, но вспомнили о ценах на газ и бюджете.