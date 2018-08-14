Вечера, 13 августа, в Николаеве произошел кровавый инцидент, в ходе которого опасное ножевое ранение получил один человек. Драма разыгралась на пересечении улиц Володарского и 9-й Военной.

Об этом передает портал Новости N.

Фото: novosti-n.org

В уличном кафе, возле небольшого продовольственного магазинчика, отдыхала компания молодежи. В какой-то момент один из молодых людей заметил, как у уснувшего за соседним столиком мужчины, неизвестный пытается снять золотую цепочку.

Молодежь попыталась вступиться за спящего пьяного. Однако, злоумышленник оказался не один - с ним было еще двое. В результате возникшего конфликта, один из них достал нож и ударил им мужчину, который только подошел к месту инцидента и также пытался вступиться за пьяного.

Удар пришелся в руку, однако, судя по всему, задел плечевую артерию - кровь из раны брызнула буквально фонтаном. До приезда "скорой помощи" пострадавшему оказывали помощь на месте кто как мог. Прибывшая "скорая" экстренно увезла пострадавшего в больницу. Судя по кровавым лужам на земле и пропитанной кровью одежде он потерял более двух литров крови, поэтому речь идет о спасении его жизни.

На место происшествия прибыло несколько экипажей патрульной полиции. Полицейские выяснили приметы нападавших и приступили к их поиску.

А вот тот, из-за кого все и началось - мужчина, у которого сняли золотую цепочку, упал под стол, и как ни в чем ни бывало продолжил спать.

Ранее "Страна" сообщала, что два человека попали в больницу с пробитым сердцем и легкими после поножовщины в Николаеве.

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