Сегодня ночью, 14 августа, в Киеве вспыхнул пожар в одной из больниц. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в своем Facebook.

"14 августа в 02:00 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Григория Сковороды.

На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию пожарных было установлено, что в 4-этажном здании на 4-м этаже в помещении возник пожар на площади 15 кв. м. Не теряя времени спасатели сразу же приступили к тушению пожара.

В 02:35 пожар был локализован, а в 02:50 - ликвидирован. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, удалось предотвратить распространение пламени на рядом расположенные корпуса больницы", - уточнили в пресс-службе.

К тушению пожара были привлечены 12 единиц основной и специальной техники, а также 50 человек личного состава киевского гарнизона. Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv/

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