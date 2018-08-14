Во вторник, 14 августа, для киевского Динамо наступает момент истины. В третьем квалифайне Лиги чемпионов, наша команда примет на НСК "Олимпийский" чешскую Славию.

После ничьей (1 - 1) в выездном матче, шансы киевлян выглядят чуть предпочтительнее, но игра будет невероятно сложной. Чехи тоже рвутся в Лигу чемпионов. Их вратарь Ондржей Коларж уже заявлял, что команда изучила тактику "бело-синих" и знает, как играть против Динамо.

В прямом эфире матч покажет телеканал 2+2. начало встречи в 19.30.

Напомним, что киевское метро из-за поединка матча Динамо - Славия изменит график работы.

"С 18:30 до 19:30 на вход и выход будет закрыта станция ​​"Олимпийская", на выход - "Дворец спорта" , а станция "Площадь Льва Толстого" будет закрыта на вход", - заявили в пресс-службе подземки.

А в случае необходимости, после окончания футбольного матча возможно ограничение на вход пассажиров на станциях "Олимпийская", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".