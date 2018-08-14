В США произошла невероятная авиакатастрофа. Дуэйн Юд, житель города Пейсон (штат Юта - Прим.Ред.), после ссоры с женой, не придумал ничего лучшего, как сесть за штурвал легкомоторного самолета Cessna 525 и протаранить свой собственный дом.

Фото: abcnews.go.com

В доме, в момент авиаатаки разъяренного главы семейства, находились его жена и ребенок, сообщает канал АBC News, а канал NBC News в Youtube опубликовал видео с места трагедии.

Видео: NBC News

"Летчик Дуэйн Юд погиб. Его жена и ребенок, которые были дома, выжили, несмотря на то, что передняя часть двухэтажного дома была охвачена пламенем", - заявил Ноэми Сандовал, сержант полиции Пейсона.

Незадолго до трагедии, полиция ненадолго задержала Юда, после звонка соседей о его ссоре с женой. Он вышел под залог, и вместо того, чтобы помириться, отправился в аэропорт Форк-Спрингвилл, сел в самолет, поднял его в воздух и врезался в свой дом. Полиция выясняет как ему удалось получить доступ к штурвалу.

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