В австралийском Сиднее прошел рок-фестиваль, на котором зрители стали свидетелями необычного шоу. Здесь, впервые в истории 457 участников рок-фестиваля в Сиднее и простых зрителей, одновременно исполнили на электрических гитарах хит австралийской рок-группы AC/DC Highway to Hell‍ (Дорога в ад - Прим. Ред.). Видео исполнения песни опубликовано в YouTube.

Газета The Herald отмечает, что участники фестиваля установили мировой рекорд по количеству людей, которые одновременно играют на электрогитаре одно и то же произведение в одном и том же месте.

Видео: Julia Hillier

Гитаристам аккомпанировала местная группа The Choirboys, которая играла на сцене и задавала ритм.

Среди исполнивших Highway to Hell‍ гитаристов мужчины были в большинстве, однако в толпе самодеятельных музыкантов также были женщины и дети.

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