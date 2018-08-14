Президент США Дональд Трамп все-таки подписал гигантский оборонный бюджет на 2019 год. На военные нужды Пентагону выделяется $717 миллиардов, помощь Украине составляет $250 миллионов, а вот сотрудническтво с Россией в рамках Договора по открытому небу замораживается.

Об этом передает ТАСС.

Закон об ассигнованиях на военные нужды США в 2019 финансовом году ограничил возможности Вашингтона по голосованию в комиссии Договора по открытому небу (ДОН).

Как следует из текста данного закона, американская администрация теперь будет сталкиваться с "ограничениями в отношении использования бюджетных средств в целях голосования или одобрения определенных имплементационных решений Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН)". Речь идет об одобрении Вашингтоном запросов других сторон ДОН на сертификацию "инфракрасных сенсоров или сенсоров с синтезированной апертурой", уточняется в законе.

Кроме того, в нем говорится, что исполнительной ветви власти США запрещено осваивать госсредства, "чтобы модифицировать американские самолеты в целях имплементации Договора по открытому небу".

Наконец, закон обязывает правительство США добиваться от властей России разрешения на наблюдательные полеты государств - участников ДОН "над всей Москвой, Чечней, Калининградом, а также на расстоянии 10 км" от границы Российской Федерации с Абхазией и Южной Осетией.

В законе подчеркивается, что все эти рестрикции могут быть сняты только в случае преодоления разногласий между Вашингтоном и Москвой по выполнению ДОН и направления руководством вашингтонской администрации соответствующего уведомления в Конгресс США. Впрочем, Трамп имеет возможность дать Госдепартаменту и Пентагону распоряжение обойти все эти запреты и ограничения, если сочтет, что такое развитие событий отвечает интересам национальной безопасности.

Вашингтон уже на протяжении нескольких лет обвиняет Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений данного многостороннего соглашения. Россия также предъявляет США претензии, относящиеся к имплементации ДОН. В прошлом году Вашингтон объявил о введении определенных ограничений в отношении российских наблюдательных полетов над американской территорией в рамках ДОН, Москва вскоре ответила зеркально.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-сотрудница Белого дома обнародовала записи разговоров с Трампом, которые тайно делала в секретной комнате.