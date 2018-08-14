Сын украинского поэта и диссидента Василия Стуса - Дмитрий Стус - заявил, что авторы фильма об его отце нарушили все предварительные договоренности, поэтому он не намерен сотрудничать с ними в дальнейшем.

Об этом он сообщил в комментарии Громадскому ТВ.

По его словам, около года назад авторы фильма обратились к нему для консультаций.

"Примерно год назад, может меньше, они ко мне обращались, я попросил сценарий, после прочтения сценария я отказался с ними сотрудничать, на этом все. Я считаю, неприемлемый сценарий - ни по этическим соображениям, ни по эстетическим", - сказал он.

Сын поэта подчеркнул, что его собственное отношение не изменится "ни к режиссерам, ни к фильму" при любых условиях, в том числе при условии возвращения в фильм сцен с Виктором Медведчуком, который был адвокатом Василия Стуса.

"Люди (авторы ленты, - Прим.ред.) от моего имени распространили кучу заявлений... Меня просили поговорить с ними о проблематике, мы договорились, что все не будет вырываться из контекста. Но насколько мне рассказывают мои друзья и моя жена, все это нарушено. А с людьми, которые нарушают свои обещания, я ничего не имею общего", - сказал Дмитрий Стус.

"Возможно им придется, чтобы фильм не был пиратским, обращаться ко мне по авторским правам, но я и тогда не буду с ними говорить", - подчеркнул сын Стуса.

Напомним, адвокат политика Виктора Медведчука, который является кумом президента России Владимира Путина, Игорь Кириленко заявил, что через суд запретит прокат фильма "Стус", в случае распространения лентой недостоверной информации относительно его клиента.

"Страна" разбиралась в статье "От Стуса до Оксаны Марченко", почему раскручивается скандал с Медведчуком..

Напомним, что Медведчук рассказал о том, как работал адвокатом опального поэта в СССР.