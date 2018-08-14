В Украине появилась новая схема мошенничества с автомобилями на еврономерах - теперь их отбирают настоящие хозяева: владельцы литовских фирм или иностранцы.

Об этом OBOZREVATEL рассказал автоблогер Николай Бабиков. "Все происходит в лучших традициях сериала "Бригада". Приходят, отбирают и вы снова без авто", - говорит Бабиков.

По словам автоблогера, мошенничество основано на том, что в технический паспорт автомобиля вписан некий совладелец - иностранец или зарубежная частная компания.

"Когда люди берут авто на еврономерах, то на это не обращают внимания, или даже просят вписать себя в техпаспорт. Но это не имеет никакого значения. Там уже есть владелец - физическое лицо или зарубежная частная компания, у которой вы вроде как арендовали автомобиль. Потом эти люди появляются у вас, срывают номера и заявляют, что автомобиль их. Владелец фирмы говорит, мол, вы в аренду взяли авто, а теперь я его забираю, все - время истекло", - отметил Бабиков.

По его словам, такие случаи были уже в Одессе и Харькове. И сделать ничего нельзя, ведь формально они правы. "Единственное спасение - организовываться в группы и вызывать помощь в случае чего", - говорит Бабиков.

По его мнению, это новый вид мошенничества - хозяева литовских фирм просто договариваются и выбивают деньги. Чаще всего жертвами обмана становятся те украинцы, кто покупают авто на еврономерах уже здесь, в Украине.

Как сообщала "Страна", ранее Приватбанк предупредил о новой схеме мошенничества с помощью мессенджеров.

Мы писали, что появились жулики, которые пытаются через звонки на мобилки, получить доступ к банковским картам.

Ранее под Белой Церковью задержали французов, которых разыскивали за мошенничество .