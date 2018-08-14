Президент США Дональд Трамп назвал свою бывшую помощницу Омаросу Маниголт-Ньюман сумасшедшей после того, как она опубликовала тайно записанные на диктофон разговоры с главой Белого дома и сотрудниками его аппарата.

Соответствующее сообщение Трамп в понедельник разместил на своей странице в Twitter. "Чокнутая Омароса, которую трижды увольняли с реалити-шоу "Ученик" (Apprentice), теперь уволена в последний раз. У нее никогда не получалось и никогда не получится. Она умоляла меня со слезами на глазах взять ее на работу. Я согласился, - отметил Трамп. - Сотрудники Белого дома ее ненавидели. Она была злобной, но не умной".

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Ранее Маниголт-Ньюман передала в распоряжение телеканала NBC аудиозапись разговора с главой аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли. На ней слышно, как стороны обсуждают ее увольнение. Маниголт-Ньюман сообщила, что ей после ухода из Белого дома был предложен контракт, предусматривающий ежемесячную выплату $15 тыс. в обмен на молчание, однако она от него отказалась. В понедельник Маниголт-Ньюман обнародовала еще одну запись - на этот раз ее разговора с Трампом, в котором президент США отрицал свою причастность к ее увольнению.

Маниголт-Ньюман была уволена из аппарата Белого дома несколько месяцев назад. Во вторник в США в свет должна выйти ее книга, в которой она, по данным СМИ, крайне резко отзывается о Трампе. Маниголт-Ньюман, в частности, обвиняет его в расизме, а также пишет, что президент якобы является женоненавистником, склонен к нарциссизму и не имеет квалификации, необходимой для того, чтобы занимать пост главы государства.

Ранее "Страна" сообщала, что тесть и теща Дональда Трампа получили американское гражданство.