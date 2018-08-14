Главу этической комиссии Национального института рака Анну Губареву, уволенную в июне 2018 за неэтичное поведение и восстановленную вновь, освободили от занимаемой должности повторно, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

Она сказала, что получила официальное разъяснение с Национального института рака, в котором подтвердили, что "сразу после разоблачения инцидента Губаревой с ветераном, ее уволили с обеих должностей, которые она к тому времени занимала - врача и научного сотрудника".

"Но с 17 июля по 31 августа 2018 года она была восстановлена в научной должности, чтобы дать возможность завершить научную деятельность. Сегодня с ней разорвали этот контракт досрочно", – написала Супрун.

Фото: facebook.com/ulanasuprun/

Как сообщалось, в понедельник нардеп Анна Гопко ("Самопомич") попросила и.о. министра здравоохранения Уляну Супрун разобраться с назначением уволенной в июне 2018 года за неэтичное поведение Анны Губаревой главой Комиссии по вопросам этики при Национальном институте рака.

Как сообщила депутат на своей странице в Facebook , соответствующее обращение к У.Супрун она направила 13 августа.

В своем обращении Гопко попросила выяснить основания для восстановления в должности врача Губаревой, "которая в июне 2018 отказала в лечении онкобольного ветерана АТО, после чего была уволена".

"Считаю недопустимым, что через два месяца после громкого увольнения А.Губареву не только восстановили в должности, но и повысили, назначив секретарем Комиссии по вопросам этики при Национальном институте рака, которая отвечает за согласование проведения клинических испытаний в институте", - написала Гопко.

Фото: facebook.com/hanna.hopko

В апреле 2015 году на должность руководителя Национального института рака (НИР) была назначена Елена Колесник, набравшая наибольшее количество голосов и победившая на открытых выборах директора. Всего в выборах принимали участие 688 сотрудников института. Колесник набрала 472 голоса, Дмитрий Осинский, главный онколог Киева – 166, Юрий Думанский, ректор Донецкого национального медуниверситета – 33, Иван Тодуров, хирург-трансплантолог и родной брат директора Киевского городского центра сердца – 14. Ранее по результатам рейтингового голосования Минздрав в ходе открытого отбора в течение 26-27 марта отобрал четырех из 18 претендентов на должность руководителя НИРа.

Бывший директор Национального института рака (НИР) Игорь Щепотин также принимал участие в конкурсе.



Минздрав принял решение не продлевать контракт с Щепотиным после получения результатов проведенной в 2014 году комплексной внеплановой проверки деятельности Института рака, инициированной бывшим на то время министром здравоохранения Олегом Мусием.

Проверка выявила 43 нарушения. Среди них, в частности, нарушения, связанные с аккредитацией медицинского учреждения, а также лицензированием специалистов по восьми специальностям, нарушения температурного режима хранения некоторых препаратов, факты завышения стоимости проектных работ по реконструкции ряда корпусов института на общую сумму более 500 млн грн с завышением стоимости оплаты работ и услуг, ряд нарушений, связанных с проведением на базе института клинических исследований, а также отсутствие локальных медицинских протоколов по ряду заболеваний. Кроме того, в институте не было установлено и не было введено в действие высокоточное радиохирургическое оборудование стоимостью 42 млн грн, закупленное в 2011 году. Проверкой также выявлены факты допуска к медицинской практике врачей без соответствующих сертификатов.

Как сообщала "Страна", была опубликована расшифровка выступления зама Супрун, оскандалившегося с онкобольными, где звучала фраза "они все умрут без вариантов".

Мы писали, что в США тестируют универсальный анализ крови, который обнаруживает рак.