Известный детский доктор и телевизионный ведущий Евгений Комаровский рассказал, как был он закончил противостояние на Донбассе.

Об этом он сообщил в авторской программе Дмитрия Гордона на канале "112 Украина". Издание "Гордон" эксклюзивно публикует текстовую версию интервью.

"Я представляю, сколько на меня уже может вылиться дерьма, но я глубоко убежден в том, что первое, что бы я сделал, – поехал бы с Путиным на рыбалку. И я столь же глубоко убежден, что назавтра война на Донбассе закончилась бы без всяких ООН, миротворцев и так далее..." - сказал Комаровский.

При этом он сообщил, при каких условиях будет баллотироваться в президенты.

"После того как я стал довольно известным человеком, ко мне многие политики обращались. Но ни один из них не спросил: "Доктор, как нам это реформировать?" Первое, чего они хотели: "Будьте рядом с нами! Выбирайте любой номер в списке". И второе: "Если вы не с нами, мы вам заплатим любые деньги, только пообещайте, что вы больше ни с кем не будете". Понимаете? Наша политическая элита живет по другим законам, с другим мировоззрением. Какое мне там место? Вы знаете всех олигархов Украины, насколько мне известно. Принесите от них заявление на мое имя, что они молча будут делать то, что я скажу, и тогда я пойду в президенты", признался Комаровский.

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