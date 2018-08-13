Руководитель ГФС в Днепропетровской области Оксана Томчук, чью встреча с Романом Насиров зафиксировали журналисты "Страны", имеет статус свидетеля по его делу.

Об этом стало известно в заседании суда 13 августа, сообщает "Судебный репортер".

Прокурор Андрей Перов передал суду публикацию о встрече Насирова и Томчук. По его словам, последняя является свидетелем по делу о предоставлении рассрочек фирмам Онищенко.

"Зафиксировано в средствах массовой информации встречи Насирова с лицами, заявленные свидетелями ... В частности с руководством ГФС в Днепропетровской области госпожа Томчук. Одна из публикаций ... Копия была приобщена к ходатайству. Томчук является свидетелем в уголовном производстве. Мы не можем оценивать это иначе как риск давления обвиняемого на свидетелей в уголовном производстве", - прокомментировал Перов.

Напомним, суд продлил Насирову срок ношения электронного браслета на 2 месяца.

Как сообщала "Страна", Заседание суда по делу Насирова прервали из-за сообщения о минировании здания.

Ранее мы писали, что говорят в соцсетях о президентстве Романа Насирова.