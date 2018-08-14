Пьяный водитель в Харькове столкнулся с двумя автомобилями, с забором, а потом выехал на обочину. Алкотестер показал, что содержание алкоголя в крови мужчины превышало допустимую норму в 12 раз. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харковской области.

"Сегодня патрульные получили сообщения о нарушениях правил дорожного движения водителем автомобиля Opel Vectra на улице Бучмы. Прибыв по указанному адресу, полицейские обнаружили водителя авто Opel Vectra, который столкнулся с двумя автомобилями - Peugeot и Peugeot 308, - совершил наезд на забор и выехал на обочину дороги. В результате ДТП из граждан никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

Во время оформления ДТП инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Они предложили мужчине на месте в присутствии свидетелей пройти освидетельствование на состояние опьянения. Тот согласился.

"Результат алкотестера "Драгер" показал 2,51 промилле, что превышает допустимую норму (0,2 промилле) в 12 раз", - рассказали в патрульной полиции.

Фото: facebook.com/kharkivpolice/

На водителя Opel составили админматериалы о нарушении правил дорожного движения, которое привело к ДТП, и управления транспортным средством в состоянии опьянения. Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. А админматериалы в дальнейшем передадут в суд.

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