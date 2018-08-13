Ученые НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета, японского Университета Киндай и компании Fuji TV обнаружили в Верхоянском районе останки мамонта с мягкими тканями и шерстью. Об этом сообщает пресс-служба университета.

"12 августа в 220 км вниз по реке Яна в местности Юнюген Верхоянского района найден не полный скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью. Раскопки продолжаются", – поделился старший научный сотрудник НИИПЭС СВФУ Алексей Петров.

Ученый добавил, что о находке сообщил директор Института прикладной экологии Севера СВФУ Григорий Саввинов по спутниковой связи.

"Более подробные сведения будут известны по возвращению экспедиции в п.Батагай", – отметил Алексей Петров.

По словам инженера-исследователя Гаврил Новгородов сообщил, что местность Юнюген, где проходят раскопки, на сегодняшний день является одним из наиболее перспективных "мамонтовых кладбищ" в Якутии как по количеству костных остатков, так и по наиболее полному видовому составу ископаемых костных животных позднего плейстоцена.

Ранее эта же экспедиция обнаружила на Батагайском термокарстовом котловане полностью сохранившуюся тушу трехмесячного жеребенка ископаемой лошади возрастом около 30-40 тысяч лет.

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