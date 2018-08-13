Компания Google получает информацию о перемещениях пользователей, даже если те отключили на своих смартфонах функцию Location History. Проведенное агентством Associated Press расследование показало, что информацию о местонахождении устройства Google получает благодаря тому, что некоторые из его сервисов по умолчанию настроены так, чтобы автоматически сохранять эту информацию.

В отчете Associated Press отмечается, что Google узнает, где вы находитесь, в тот момент, когда вы просто запускаете на своем смартфоне приложение Google Maps. Выводы расследования подтвердили эксперты в сфере компьютерных технологий из Принстонского университета (США).

Как сообщала "Страна", Цукерберг за деньги извинился перед пользователями за утечку данных из Facebook.

Мы рассказывали, что власти США запретили продавать китайский смартфон, который шпионит за пользователями.

Ранее Google обвинили в постоянной слежке за пользователями смартфонов с Android .